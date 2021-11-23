РИАМО - 23 ноя. В столице началась церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным, который скончался на 68-м году жизни. Собравшиеся друзья, коллеги, родные и поклонники возлагают цветы к гробу артиста, передает корреспондент РИАМО.

Гражданская панихида по артисту проходит в учебном театре Российского института театрального искусства - ГИТИСа. Похоронят Гаркалина на Миусском кладбище.

Гроб с телом Гаркалина расположили на сцене. Многочисленные коллеги, поклонники творчества возлагают к гробу букеты цветов. Люди выходят к микрофону, чтобы сказать родным и близким ушедшего из жизни артиста слова поддержки. Они также делятся воспоминаниями о том, каким был при жизни Гаркалин.

Гаркалин родился в Москве 11 апреля 1954 года. Он начинал свой творческий путь в театре кукол. Дебют артиста в кино состоялся в 1989 году. Самыми известными работами актера стали роли в фильмах «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Ландыш серебристый». Также он был преподавателем в ГИТИСе.

«Я учился у Валерия Борисовича на курсе. В этом году исполнилось 19 лет, как он набрал наш курс в ГИТИСе на факультете эстрады. Это был его первый очный курс. Потом, после того, как мы закончили учиться у него в институте, мне посчастливилось очень долго работать вместе с ним на сцене», — рассказал актер Михаил Уманец.

Уманец назвал Гаркалина ярким, поразительно вдумчивым, умным и деликатным учителем.

Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что Гаркалин был актером большого таланта и обаяния. Градоначальник добавил, что спектакли и фильмы с участием Гаркалина вошли в золотой фонд российского искусства.

Последние 2 месяца Гаркалин боролся с коронавирусом в больнице в столичной Коммунарке.

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