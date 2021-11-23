РИАМО - 23 ноя. За минувшие сутки в Москве скончались 96 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в городе умерли 33 542 человека с Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

С начала пандемии в Москве выявили 1 924 168 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2749 случаев инфицирования выявили за прошедшие сутки.

Чтобы победить пандемию, нужно достичь определенного уровня коллективного иммунитета к патогену. По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет 67,1%. По России этот показатель равен 50,2%, однако это пока не позволяет полностью победить коронавирус.

Самым действенным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. Прививка от Covid-19 делается бесплатно.

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