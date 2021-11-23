РИАМО - 23 ноя. В России за прошедшие сутки скончались 1243 пациента, ранее получивших положительный результат теста на Covid-19. Число жертв пандемии в стране достигло 266 579 человек, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 33 996 новых случаев заражения коронавирусом. Число выявленных случаев за всю пандемию составляет 9 400 835.

За сутки врачи вылечили от коронавирусной инфекции 36 051 человека по стране. С начала пандемии болезнь удалось побороть 8 089 694 пацинетам.

На сегодняшний день единственным действенным способом борьбы с коронавирусом остается вакцинация.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты центра готовы проводить исследования вакцины «Спутник V» для детей от 6 до 11 лет.

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