РИАМО - 23 ноя. В Московской области за сутки выявили 1871 случай Covid-19, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 576 065 случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье продолжается вакцинация жителей от инфекции. Прививка от Covid-19 остается самым надежным средством защиты от заражения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отмечал, что представителям старшего поколения очень важно вакцинироваться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Ситуация с Covid-19 в области стабилизировалась. В связи с этим с 1 декабря в регионе возобновляются дни семейного здоровья. Они будут проводиться дважды в месяц по субботам. Реализацию таких дней приостанавливали из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

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