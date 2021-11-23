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Пелагия Тихонова
Друзья, родные и поклонники творчества артиста Валерия Гаркалина собираются на церемонию прощания с ним в Москве.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Гражданская панихида по знаменитому артисту пройдет в учебном театре Российского института театрального искусства - ГИТИСа.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Гаркалин ушел из жизни 20 ноября, ему было 67 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Артиста похоронят на Миусском кладбище рядом с женой.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Гаркалин запомнился зрителям по ярким ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Ландыш Серебристый», «Катала» и многим другим.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
С 2002 года Гаркалин был профессором и руководителем мастерской эстрадного искусства в театре ГИТИС.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с артистом Валерием Гаркалиным в Москве
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Актер Олег Меньшиков на церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с артистом Валерием Гаркалиным в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с артистом Валерием Гаркалиным в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Актриса Алена Яковлева на церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным.
©
РИАМО
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Пелагия Тихонова
Актер Игорь Костолевский на церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с артистом Валерием Гаркалиным в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с артистом Валерием Гаркалиным в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с артистом Валерием Гаркалиным в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с артистом Валерием Гаркалиным в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с артистом Валерием Гаркалиным в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с артистом Валерием Гаркалиным в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с артистом Валерием Гаркалиным в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с артистом Валерием Гаркалиным в Москве
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Вынос гроба с Валерием Гаркалиным на церемонии прощания в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Вынос гроба с Валерием Гаркалиным на церемонии прощания в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Вынос гроба с Валерием Гаркалиным на церемонии прощания в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Вынос гроба с Валерием Гаркалиным на церемонии прощания в Москве.
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