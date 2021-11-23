РИАМО - 23 ноя. Друзья, родные и поклонники творчества артиста Валерия Гаркалина собираются на церемонию прощания с ним в столице, передает корреспондент РИАМО.

Гражданская панихида по знаменитому артисту пройдет в учебном театре Российского института театрального искусства - ГИТИСа.

Гаркалин ушел из жизни 20 ноября, ему было 67 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Артиста похоронят на Миусском кладбище рядом с женой.

Гаркалин запомнился зрителям по ярким ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Ландыш Серебристый», «Катала» и многим другим.

С 2002 года Гаркалин был профессором и руководителем мастерской эстрадного искусства в театре ГИТИС.

Известный артист и шоумен Александр Олешко отмечал, что Валерий Гаркалин был уникальным актером и наставником и мог научить за несколько репетиций тому, чему учат годами в театральном вузе.

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