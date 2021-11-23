РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. В Единую диспетчерскую службу городского округа Люберцы за пррошедшую неделю поступило около 50 обращений по вопросам благоустройства, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 15 по 21 ноября в Единую диспетчерскую службу городского округа Люберцы поступило 49 обращений по теме благоустройства. Основная доля - по уборке и содержанию территорий», — сказал Ружицкий.

В систему «Инцидент» за неделю обратились 15 раз. С 11 по 17 ноября на портал «Добродел» поступило 115 обращений от жителей округа.