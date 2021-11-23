РИАМО - 23 ноя. По программе поддержки врачей около 20 тысяч московских медиков, помогающих в борьбе с Covid-19, прошли психологические тренинги. В программе участвуют более 150 городских медицинских учреждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа поддержки врачей и специальные тренинги, которые проходят в Москве с осени 2020 года, помогают медицинским работникам преодолевать трудности, связанные с возникшим в период пандемии психологическим напряжением. Они позволяют врачам поликлиник и стационаров сохранять стабильное эмоциональное состояние, осваивать навыки по предотвращению стрессовых ситуаций и отрабатывать приемы профилактики профессионального выгорания», — рассказала замруководителя столичного Депздрава Елена Ефемова.

Психологические тренинги проводятся в офлайн- и онлайн-формате специалистами кадрового центра департамента здравоохранения Москвы и Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева.

Участие в тренингах приняло около 14 тысяч медицинских работников из поликлиник, которые в неформальной обстановке учились справляться со своими эмоциональными состояниями, управлять конфликтными ситуациями, прорабатывать профессиональное и эмоциональное выгорание. Тренинги проводятся в группах, но индивидуальную помощь для закрепления пройденного мог получить любой. ​

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