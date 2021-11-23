РИАМО - 23 ноя. Люди, которые в холодное время года ходят по улице с голыми лодыжками, рискуют получить недомогание или заболеть. При низкой температуре также увеличивается вероятность обморожения. Чтобы не иметь проблем со здоровьем, нужно одеваться по погоде, сообщил РИАМО врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

Минувшая ночь стала самой морозной в Москве с начала осени. В городе похолодало до минус 9 градусов. Во вторник в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода и до минус 6 градусов, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Лишин отметил, что для любителей ходить с голыми лодыжками в осенне-зимний период, когда происходят заморозки и перепады температуры, существуют две угрозы. Так, при низких температурах возникает большая вероятность заполучить недомогание или заболеть, а если пребывание на улице продлится слишком долго, то в редких случаях это может привести к обморожению.

Терапевт предупредил, что из-за сильных перепадов температуры могут пострадать сосуды. Особенно рискуют люди, уже имеющие заболевания сосудистой системы, а также метеозависимые и болеющие сахарным диабетом.

«Теплорегуляция лодыжек очень маленькая, самый главный терморегулятор человеческого тела находится в голове, и его следует держать в тепле. В холодную погоду обязательно нужно ходить в шапке, потому что 80% регуляторов тепла находятся в голове», - сказал Лишин.

Для поддержания здоровья врач порекомендовал заниматься спортом и устраивать себе кардионагрузки. Также нужно регулярно укреплять иммунитет свежими продуктами, соками и морсами. А перед выходом на улицу следует оценивать метеоусловия и выбирать соответствующую одежду.

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