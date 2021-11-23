РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Электроэнергию на несколько часов отключат в ряде деревень и поселков Подольска во вторник из-за плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

ПАО «Россети» — Московский регион планово отключит электроэнергию в деревне Гривно, поселке Подольской машинно-испытательной станции на 2 часа в период времени с 9:00 до 17:00 для проведения работ по восстановлению воздушных шлейфов, а также в деревне Сергеевка и поселке Леспроект с 13:00 до 18:00 на 2 часа в период заявленного времени.

Света не будет в связи с проведением оперативных переподключений.