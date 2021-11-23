РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл ХК «Северсталь» из Череповца со счетом 1:2 на домашнем льду, матч проходил в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте подольского клуба.

Команды «Витязь» и «Северсталь» сразились в Ледовом дворце «Витязь» 22 ноября.

Подольский клуб вел в счете после 20-го точного попадания в сезоне финского снайпера Нико Оямяки. Время неумолимо шло к завершению матча, однако в концовке точно играет на пятачке у ворот «Витязя» новичок череповчан Иван Емец, подправляя шайбу с лета – 1:1. В серии буллитов точнее оказались гости. 1:2.

В настоящее время в турнирной таблице конференции «Запад» клуб «Витязь» на 12 месте с 24 очками.