РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) Подольска поставит торгово-производственному унитарному предприятию «Белорусский клуб биатлона» патроны «Олимп-БИ» винтовочные кольцевого воспламенения калибра .22 LR(5,6 мм) с пулей из свинцового сплава к спортивному и охотничьему оружию, сообщила пресс-служба института.

Патроны закупают для подготовки спортсменов-биатлонистов республики и использования на соревнованиях мирового уровня. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогичной продукцией, представленной на рынке. В том числе повышенной ветроустойчивостью. В них улучшена кучность стрельбы, уменьшено свинцевание, загрязнение и износ ствола. Исключена возможность разрыва гильзы за счет использования новейших материалов. Патроны адаптированы к оружию зарубежных производителей.

«Спортивные патроны «Олимп» поставлялись и поставляются в страны Европы, Азии, Америки, Австралии и Океании. В частности, уже в этом году ЦНИИТОЧМАШ исполнил несколько международных контрактов на поставку своих патронов, в том числе впервые в истории «Олимп» направлен на африканский рынок», - сказала начальник отдела внешнеэкономической деятельности и гражданских проектов института Ирина Семеняко.

Патроны серии «Олимп» разработали в ЦНИИТОЧМАШ к Олимпийским играм 1980 года. С тех пор советскими и российскими спортсменами с использованием этих патронов было завоевано свыше 250 золотых медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, установлено более 100 мировых и европейских рекордов.

В семейство «Олимпа» входит девять групп патронов. Например, патроны «Олимп-БИ» и «Олимп В» предназначены для использования на ответственных соревнованиях, патроны «Олимп-0» и «Олимп-Экспансия» - для начальной подготовки спортсменов, «Олимп-Рубеж» - для тренировочных стрельб и соревнований, «Олимп-Испытательный» - для изготовителей оружия.