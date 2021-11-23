РИАМО - 23 ноя. С начала 2021 года на необычных площадках столицы браки заключили почти в 2 раза больше молодоженов, чем за аналогичный период 2020 года. Для проведения выездной церемонии на необычных площадках пары пользуются спецпроектом «Новый адрес счастья», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сервис помог более чем 17 тысячам пользователей получить больше информации о новых площадках и определиться с местом проведения церемонии.

«Популярность необычных площадок для заключения брака с каждым годом возрастает. С начала года на них поженилось почти в два раза больше пар, чем за такой же период годом ранее. Поэтому в Москве увеличивается количество мест для бракосочетания и открывается больше свободных площадок», — рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она добавила, что спецпроект «Новые адреса счастья» — это единый ресурс, на котором собрана вся информация о необычных площадках столицы, где можно пожениться, всего лишь оплатив госпошлину.

Число новых пользователей проекта «Новый адрес счастья» увеличилось больше чем на 80%. Интерфейс сайта удобный и интуитивный, что позволяет пользователям получить всю нужную информацию в среднем за 10 минут. За время существования проекта на выездную регистрацию брака заявление подали более 8 тысяч пар.

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