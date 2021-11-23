РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Свыше 260 жителей подмосковного Красногорска распечатали сертификаты о вакцинации от Covid-19 в офисах МФЦ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Накануне временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание с руководителями оперативных и профильных служб муниципалитета.

Одной из тем совещания стала вакцинация от COVID-19 и сезонного гриппа. Эта работа продолжается во всех медицинских учреждениях и мобильных пунктах вакцинации.

С прошлого вторника по поручению губернатора Андрея Воробьева распечатать электронный сертификат о вакцинации можно в МФЦ, за это время красногорские офисы «Мои документы» оказали эту услугу для 262 красногорцев.

С 1 декабря распечатать QR-код в отделениях МФЦ также смогут граждане, перенесшие коронавирус за последние полгода.

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