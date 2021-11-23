РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска к середине следующего года заменят порядка 3,5 км электросетей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание с руководителями оперативных и профильных служб муниципалитета 22 ноября.

Участники совещания разобрали ряд вопросов, касающихся коммунальной сферы. Руководитель филиала «Мособлэнерго» Роман Толстов рассказал о проведении работ, направленных на ликвидацию перебоев с электроснабжением в северной части поселка Нахабино.

«Согласно дорожной карте повышения надежности, утвержденной Минэнерго Подмосковья, к середине декабря заменим первый участок кабельных линий, а также оборудование на одной из подстанций - работа в этом направлении продолжится и в новом году», - сообщил Толстов.

По его словам, в рамках дорожной карты к середине 2022 года общая протяженность обновленных сетей в Нахабине составит 3,5 километра, 5 трансформаторных подстанций полностью модернизируют.