РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска к середине следующего года заменят порядка 3,5 км электросетей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
Временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание с руководителями оперативных и профильных служб муниципалитета 22 ноября.
Участники совещания разобрали ряд вопросов, касающихся коммунальной сферы. Руководитель филиала «Мособлэнерго» Роман Толстов рассказал о проведении работ, направленных на ликвидацию перебоев с электроснабжением в северной части поселка Нахабино.
По его словам, в рамках дорожной карты к середине 2022 года общая протяженность обновленных сетей в Нахабине составит 3,5 километра, 5 трансформаторных подстанций полностью модернизируют.
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