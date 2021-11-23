РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Пробка протяженностью более 2 км образовалась на Волоколамском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение в сторону Москвы затруднено от станции МЦД-2 Пенягино до пересечения с МКАД, а также на съезде на внешнюю сторону кольцевой. Сервис оценивает дорожную ситуацию на 6 баллов.

Многокилометровая пробка образовалась на Новорижском шоссе. В сторону МКАД поток замедляется от ТЦ «Рига Молл». Протяженность участка почти 7 км. Затруднен также съезд на МКАД-Юг. Желтым и красным обозначен на карте проспект Маршала Жукова до Звенигородского шоссе. Общая ситуация на этом участке также 6 баллов.

На Волоколамском шоссе наблюдается ряд пробок в обоих направлениях.

Затруднено также движение на эстакаде в районе станции МЦД-2 Нахабино в сторону деревни Исаково.