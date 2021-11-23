РИАМО - 23 ноя. На улице Пырьева на западе Москвы завершен капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание было построено в 1955 году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Работы проводились по региональной программе капремонта многоквартирных домов. Дом №4, корпус 3, был построен в стиле советского неоклассицизма, он имеет Г-образную форму и яркий красный цвет. В Москве домов такой серии существует всего 4.

Фасады со стороны улицы сделаны из керамических неокрашенных блоков красного цвета. Эти элементы тщательно очистили и обработали противогрибковым средством. Сам фасад теперь защищен от влаги благодаря тонкой гидрофобной пленке. У карниза, который расположен по периметру здания, восстановили утраченные элементы, так удалось вернуть его первоначальный облик.

Кирпичные стены со стороны двора окрасили в насыщенный красный цвет, такое решение приняли собственники дома.

Также выполнили ремонт в подъездах, на крыше и в подвале, а системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, тепло- и электроснабжения заменили.

Улица Пырьева ранее носила название 1-й Мосфильмовский переулок, а в 1988 году ее переименовали в честь режиссера, народного артиста СССР Ивана Пырьева. Он автор таких работ, как «Свинарка и пастух», «В 6 часов вечера после войны» и «Кубанские казаки».

Завершается капремонт дома 1917 года постройки в центре Москвы>>