РИАМО - 23 ноя. Минздрав России разработал проект новой процедуры получения медсправок для водителей и кандидатов в водители. Чтобы получить медсправку, придется пройти лабораторные исследования, если автолюбитель имеет признаки наркологических расстройств, пишет газета «Коммерсант».

Назначение о прохождении исследования будут давать наркологи, если специалисты заметят следы уколов, повышенную потливость, слишком низкий пульс и другие клинические признаки наркомании.

Новые правила медосвидетельствования для водителей Минздрав России подготовил в 2019 году, однако потом их отправили на доработку. В актуальной версии проекта исчезло упоминание дорогостоящего CDT-исследования на алкоголизм, а срок вступления правил в силу несколько раз переносили вплоть до 1 марта 2022 года.

Также изменится процедура исследования мочи на содержание в ней наркотических веществ. Ряд водителей будут отправлять на лабораторный анализ, несмотря на результат экспресс-теста. Решение будет принимать врач-нарколог. При этом специалист должен зафиксировать неадекватное поведение, заторможенность, учащение или замедление дыхания, сужение или расширение зрачков и другие признаки.

Перспективы отмены обязательного техосмотра: станет ли больше аварий на дорогах>>