РИАМО - 23 ноя. Торги на Московской бирже начались во вторник с роста курсов основных иностранных валют, сообщает Федеральное агентство новостей.

Курс доллара США поднялся на 6,75 копейки по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов, теперь он стоит 74,887 рубля. За аналогичный период евро подорожал на 31,75 копейки - до 84,167 рубля.

Официальный курс доллара вырос на 69 копеек и составляет 73,45 рубля. На евро Центробанк установил курс на уровне 82,77 рубля, что на 19 копеек выше предыдущего показателя.