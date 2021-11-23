РИАМО - 23 ноя. В Москве более 900 волонтеров приняли участие в патриотических акциях с начала 2021 года. В сумме они посвятили этому виду добровольческой деятельности около 15,5 тыс. часов, сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«Участие в патриотических программах открывает широкие возможности для каждого. Например, волонтеры могут пообщаться с ветеранами и узнать больше о нашей истории, найти единомышленников и новых друзей, получить полезные навыки и опыт», — отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Так, свыше 200 волонтеров участвовали во встрече ветеранов, которые приезжали в Москву на празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы работали на вокзалах и в аэропортах, откуда провожали ветеранов к местам их проживания, а после праздника помогали пожилым людям вернуться домой.

Примерно 100 жителей столицы присоединились к акции «Линия памяти», которая прошла на Крымской набережной 21 июня. В течение дня они поддерживали горение 1418 свечей, столько же дней длилась Великая Отечественная война.

В XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» участвовали около 300 волонтеров, которые координировали работу пресс-центра и помогали гостям мероприятия занять свои места на трибунах.

Самыми активными волонтерами-тимлидерами стали Екатерина Кузнецова, которая за 2 года посвятила акции «Линия памяти» 133 часа, Алексей Мирющенко с 300 часов за 5 лет на добровольческих сменах и Георгий Бакланов, активно участвующий в волонтерских проектах.

Присоединиться к волонтерскому движению столицы можно на сайте mosvolonter.ru.