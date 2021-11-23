РИАМО - 23 ноя. Главархив Москвы запустил новый официальный сайт с улучшенным функционалом и интерфейсом. Кроме того, был обновлен и онлайн-сервис «Моя семья», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Благодаря обновлению сайта пользователям станет легче искать информацию о своих предках и просматривать редкие документы с любых электронных носителей.

Главная новинка сайта — возможность для пользователей онлайн-сервиса «Моя семья» оставлять комментарии под фондами, описями и делами, которые размещены в сервисе. В онлайн-сервисе можно будет поделиться с другими посетителями ссылками на ресурсы, полезной информацией, которая может помочь в поиске сведений о родных, а также обсудить детали материалов.

Чтобы оставить комментарий, нужно создать личную учетную запись на сайте.

Новый научно-справочный аппарат архива «Моя семья» предназначен для поиска информации по ключевым словам, названиям дел и годам до 1917 года. Были добавлены отсканированные описи, с которыми раньше можно было ознакомиться только в читальных залах Главархива.​

Сервис «Моя семья» помогает жителям искать сведения о своих предках, которые жили в Москве и Московской губернии до 1917 года.