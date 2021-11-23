14 ноября президент России Владимир Путин поручил внедрить в России возможность штрафовать водителей за нарушения правил дорожного движения на основе фото- и видеозаписей, получаемых при помощи специального мобильного приложения. Поручение президента должны исполнить до 1 июня 2022 года, а значит, уже будущим летом российским автомобилистам придется быть внимательнее на дорогах из-за шанса получить штраф от любого прохожего с телефоном. В чем плюсы и минусы нового подхода к фиксации нарушений ПДД, РИАМО рассказали эксперты.

Удачный эксперимент

Поручение президента, связанное с внедрением оформления штрафов за нарушения ПДД через мобильное приложение, появилось на сайте Кремля 14 ноября. Как отмечается в документе, субъектам РФ передадут «отдельные полномочия» по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Вот выдержка из документа:

«Завершить работу по внесению в законодательство (…) изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки».

Как говорит основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Венера Шайдуллина, из пояснительной записки к документу следует, что подобная практика широко применяется за рубежом. В России участие граждан в фото- и видеофиксации нарушений ПДД апробировали в двух субъектах: в Москве и Татарстане. Судя по всему, этот эксперимент признали удачным.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, сейчас различные ведомства прорабатывают варианты, чтобы на законодательном уровне создать основу для использования приложения для мобильных телефонов.

«Создание федеральной системы, которая бы работала на территории всей страны, — это решение, которое было фактически уже давно принято, но неоправданно затягивалось в реализации», — говорит директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.

В свою очередь Венера Шайдуллина напоминает, что поправки в КоАП об уточнении порядка фиксации нарушений ПДД техническими средствами начали разрабатывать еще в 2017 году. А в 2019 году глава столичного Дептранса Максим Ликсутов анонсировал разработку приложения для фиксации нарушений ПДД как суперсервис «Народный инспектор».

При помощи него граждане, зарегистрированные на сайте «Госуслуги», смогут отправлять жалобы на нарушения ПДД в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», а также жаловаться на стоянку транспортных средств на газонах.

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Оружие против нарушителей

Эксперты, опрошенные РИАМО, сходятся в том, что приложение против нарушителей ПДД — это по-настоящему важный и полезный инструмент в сфере контроля за безопасностью на дорогах. Как объясняет Михаил Якимов, необходимость в использовании такого приложения связана с тем, что сегодня среди многих водителей личного транспорта наблюдается снисходительное отношение к соблюдению ПДД. К примеру, это бывает заметно при парковке автомобилей.

«Возникает привычка относиться к соблюдению ПДД на свое усмотрение — какие-то правила соблюдать надо, а на какие-то можно закрыть глаза. Это категорически неправильная, вредная и в определенной степени даже опасная привычка», — считает специалист.

По мнению Якимова, предлагаемая система и активные граждане, которые будут ей пользоваться, помогут в решении этой проблемы, что в конечном счете положительно скажется и на эффективности работы транспортной системы, и на качестве жизни в целом. С тем, что подобное приложение позволит усилить дисциплину на дорогах, согласен и директор по правовым вопросам транспортной компании «Байкал-Сервис» Александр Митрясов.

«К сожалению, на сегодняшний момент некоторые водители безответственно относятся к вождению, создавая опасные ситуации на дорогах, в результате чего могут пострадать граждане, в том числе дети», — говорит он.

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Проблема движения

В будущем новое приложение должно позволить гражданам самостоятельно фиксировать широкий набор нарушений ПДД автомобилистами: от проезда по обочине до выбрасывания мусора из машин. По мнению экспертов, на начальном этапе приложение сможет отслеживать только статичные нарушения — такие как парковка на газонах, езда по пешеходным дорожкам или тротуарам и так далее. Но встает вопрос, как быть с фиксацией нарушений ПДД в динамике.

Как объясняет Вера Шайдуллина, чтобы зафиксировать подобное нарушение, пользователю нужно включить телефон, запустить приложение, выбрать тип нарушения, навести камеру на автомобиль, при этом нужно быть максимально близко, чтобы прочитать госномер. Только тогда сработает фиксация нарушения. Однако за это время нарушитель может просто уехать.

Алексей Чувашов, директор компании 65apps — разработчика приложения «Помощник ОСАГО» для Российского союза автостраховщиков (РСА) — также считает, что фиксировать нарушения ПДД в движении будет довольно сложно.

«Во-первых, такие ситуации (нарушения ПДД — прим. ред.) сложно предусмотреть и вовремя записать, а во-вторых, водитель вряд ли станет отвлекаться на приложение в сложной дорожной ситуации», — объясняет Чувашов.

По мнению эксперта, мобильным приложением, вероятнее всего, чаще будут пользоваться пешеходы, чем сами автомобилисты. Первые, например, смогут самостоятельно зафиксировать ситуации, когда водитель пересек стоп-линию и мешает людям перейти улицу по «зебре». Эта функция будет особенно актуальна в тех местах, где пока не установлены камеры ГИБДД.

Что касается динамичных нарушений ПДД, то, по словам Венеры Шайдуллиной, для контроля за ними необходимо создать стандарт, позволяющий защищать видеоданные от постороннего вмешательства, и создать интерфейс для загрузки таких материалов на сайт ГИБДД. В таком случае пользователь сможет подавать электронное заявление о нарушении, только пройдя авторизацию и приняв на себя ответственность за дачу ложных показаний.

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Защита от фальшивок

Одна из главных задач, которая будет стоять перед создателями приложения, — это защита от возможных фальсификаций данных. По словам Михаила Якимова, пользователь не должен иметь возможность как-либо существенно корректировать фотографии, видео или информацию о геолокации перед отправкой в учреждение, которое будет уполномочено рассматривать эти данные и принимать решение о наличии правонарушений.

Алексей Чувашов рассказывает, что его компания 65apps, создавая приложение «Помощник ОСАГО», решила проблему с фиктивными страховыми случаями, ограничив приложению взаимодействие с внутренними хранилищами смартфонов.

«Снимки повреждений можно сделать только с помощью приложения, они нигде не сохраняются, и отредактировать их невозможно. Точно так же, думаю, будет реализовано и новое приложение — увидел, сфотографировал, отправил», — уверен собеседник РИАМО.

По мнению Чувашова, разработчикам также важно предусмотреть привязку к фото всех необходимых данных — места (по координатам GPS), времени нарушения. Это будет гарантировать достоверность данных, и недобросовестные пользователи не смогут отправить поддельную жалобу на правонарушение.

В свою очередь Венера Шайдуллина отмечает, что, согласно пункту 5 статьи 4.1 КоАП РФ, никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. Поэтому в приложении должна быть предусмотрена возможность определения момента совершения правонарушения — это позволит установить начало течения срока давности привлечения к административной ответственности и исключит возможность привлечения к двойной ответственности.

«Безусловно, у привлеченного к ответственности водителя должна быть возможность оспорить такой штраф. И лучше, если это можно будет сделать удаленно. Такая процедура должна быть простой и понятной, и было бы хорошо, если бы она не занимала более пяти минут», — заключает Александр Митрясов.

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