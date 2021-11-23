РИАМО - 23 ноя. Власти Соединенных Штатов Америки не стали вводить санкции в отношении судна Blue Ship, которое участвует в возведении газопровода «Северный поток – 2». Такое решение было принято, потому что корабль принадлежит компании, связанной с правительством Германии, сообщает Газета.ru.

Такие данные приводит Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Немецкое судно Blue Ship фигурировало в докладе для конгресса США, так как его используют для работы над трубопроводом «Северного потока – 2».

Газопровод состоит из двух ниток длиной по 1,2 тыс. км каждая. Они тянутся от Ленинградской области до Грайфсвальда в Германии. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

Против проведения «Северного потока – 2» выступают Соединенные Штаты, которые продвигают на территории Европы свой сжиженный природный газ. Также против проекта выступает администрация Украины.