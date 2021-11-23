РИАМО - 23 ноя. В Москве после дорожно-транспортных происшествий были повреждены барьерные ограждения. Более 90 км из них отремонтировали в 2021 году, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Использование барьерных ограждений помогает снизить тяжесть последствий при ДТП, поэтому их ремонт – одно из важнейших направлений работы дорожных служб.

Чаще всего ремонт ограждений проводили на кольцевых и вылетных магистралях, например, МКАД, Третьем транспортном кольце, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.

«В столице в связи с высокой скоростью автомобилей используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 км/ч, прежние справлялись с нагрузкой до 3,5 тонн», – рассказал Бирюков.

Работы по восстановлению барьерных ограждений идут в течение всего года, на ремонт отдается от 1,5 до 2 часов в зависимости от протяженности поврежденного участка ограждений.

Всего за 8 лет в Москве было отремонтировано примерно 792 км металлических ограждений, которые оказались повреждены из-за дорожно-транспортных происшествий.