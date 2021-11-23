РИАМО - 23 ноя. Начался первый этап реорганизации участка бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе». Инвестор начал разрабатывать проект планировки территории в 29 гектаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что инвестор вложит в развитие территории свыше 45 миллиардов рублей. Общая площадь застройки составит более 720 тысяч квадратных метров
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что раньше на территории промзоны находились склады, автостоянки и заброшенные производства.
Будет построено почти 58 тысяч квадратных метров объектов промышленного назначения, около 112 тысяч квадратных метров объектов общественного назначения и 251 тысяча квадратных метров жилья. Помимо этого, будет возведено по программе реновации 25 тысяч квадратных метров жилья.
Инвестора для этого проекта определили в результате аукциона. За право реализовать проект на электронных торгах боролись 13 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Тюмени. Строительные работы на площадке начнутся в ближайшие два года.
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