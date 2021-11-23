РИАМО - 23 ноя. На столичных дорогах вечером во вторник пробки могут составить 8 баллов из 10, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Утром во вторник пробки оцениваются в 6 баллов. Движение в сторону центра затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Днем пробки на дорогах составят 5-6 баллов, а вечером – 8 баллов.

Ситуация будет осложнена из-за проведения дорожных работ на Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе, а также на проспекте Мира, 31 км и 53 км МКАД.