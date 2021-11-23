РИАМО - 23 ноя. В жилом доме в Солнечногорске произошел пожар. 5 жильцов самостоятельно покинули здание до приезда спасателей. Никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в жилом доме барачного типа на улице Октябрьской вечером 22 ноября. По прибытии первого пожарного подразделения наблюдалось горение крови. Площадь пожара составила 550 кв. м.

В 21:00 22 ноября пожар локализовали, в 21:15 – потушили открытое горение. В 01:05 23 ноября были ликвидированы последствия пожара.

В результате пожара никто не пострадал. На месте работали 36 человек и 11 единиц техники.