РИАМО - 23 ноя. На автомагистрали «Струма» в Болгарии туристический автобус попал в ДТП. Погибли 45 человек. 7 пострадавших доставили в больницу Софии, сообщает Федеральное агентство новостей.

ДТП произошло на 31-м км шоссе «Струма» в 3 часа ночи по местному времени. Автобус с туристами, направлявшийся из Северной Македонии, после аварии загорелся. В самом автобусе находилось 52 пассажира.

Погибло 45 человек, в том числе 12 детей. На место прибыл глава местного МВД.

В аварии пострадали две женщины и пять мужчин. Их увезли на машине скорой помощи в больницу болгарской столицы.