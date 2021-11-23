РИАМО - 23 ноя. Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новые санкции против связанной с Россией компании и двух судов. Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти меры нарушением международного права, сообщает Газета.ru.

Как подчеркнул Антонов, руководство Соединенных Штатов пытается осложнить сотрудничество России и Европы на энергетическом рынке в течение нескольких лет.

«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — подчеркнул посол.

Помимо этого, Антонов отверг обвинения в отношении России из-за энергетической политики. Такие заявления являются признаком неуважительного отношения США к своим союзникам, которые готовы взаимовыгодно сотрудничать с Россией, считает посол.