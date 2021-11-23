РИАМО - 23 ноя. Более 1,5 тысяч нарушений с земельными участками и объектами недвижимости в столице было выявлено в 2021 году с помощью искусственного интеллекта. Работа с такими технологиями экономит время инспекторов на обработку данных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Искусственный интеллект с 2020 года помогает контролировать использование объектов недвижимости и земельных участков. Алгоритмы разработали специалисты департамента информационных технологий Москвы и столичной Госинспекции по недвижимости.

«Госинспекция по недвижимости города Москвы первой в России начала применять новые технологии при контроле в имущественно-земельной сфере. В прошлом году алгоритмы были настроены на обнаружение объектов строительства, в 2021-м завершилось их обучение по выявлению нарушений при нецелевом использовании, неосвоении либо самозахвате земельных участков, а также несоблюдении предписанных сроков строительства», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, что работа с такими технологиями экономит время инспекторов на обработку данных и повышает эффективность работы контрольного ведомства. По итогам 2020 года на 41% увеличилось количество выявленных нарушений, а с начала 2021-го было обнаружено более 1,5 тыс. нарушений.

Алгоритмы столичной Госинспекции по недвижимости используют данные о земельных участках и объектах недвижимости из разных открытых и городских информационных систем. После программа проводит анализ объекта, сопоставляет документы и отправляет для дальнейшей работы сотрудникам ведомства. ​

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