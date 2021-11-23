РИАМО - 23 ноя. В Подмосковье и столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и объявили предупреждение из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

До 01:00 25 ноября в Московском регионе действует предупреждение из-за гололедицы. С 9 часов 24 ноября до 9 часов 25 ноября объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра до 15 м/с.

«Желтый» уровень опасности также объявлен на территориях Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Калужской областей.

В Подмосковье и столице 23 ноября будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура в Москве составит минус 4 – минус 2 градуса, в области – минус 6 – минус 1 градус.

24 ноября будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Днем порывы ветра усилятся до 15 м/с. Ночью будет минус 7 – минус 5 градусов, днем — минус 2 – 0 градусов.

25 ноября будет облачно, ночью ожидаются небольшие осадки. Местами образуется гололедица. Ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем — плюс 1 – плюс 3 градуса.