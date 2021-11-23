РИАМО - 23 ноя. Ночь на 23 ноября в столице стала самой морозной с начала осени. Температура в городе опустилась до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Температура на ВДНХ, по данным на 6 часов утра, составила минус 6 градусов. Это ниже, чем было 10 ноября, тогда столбик термометра показывал температуру на 2,2 градуса выше.

В селе Михайловское в новой Москве температура упала до минус 9 градусов, а в Подмосковье лидером по морозам оказался поселок Черусти – тут минимальная температура составила минус 9,9 градуса.

В Центральной части России морозы сохранятся и на следующую ночь, а 24 ноября благодаря наступающей волне атлантического тепла температура в регионе вырастет.