РИАМО - 23 ноя. В Подмосковье и столице во вторник будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

Во вторник погоду будет определять влияние гребня антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4 - минус 2 градуса, по области — от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Атмосферное составит 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75%.