РИАМО - 22 ноя. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты медцентра готовы проводить исследования препарата «Спутник V» для детей от 6 до 11 лет, сообщает Газета.ru.

Он уточнил, что после одобрения Минздровом РФ препарата для подростков от 12 до 17 лет, можно будет готовить документы на исследование вакцины для детей.

Ранее Гинцбург рассказал о слабых побочных эффектах при вакцинации подростков от коронавируса. У этой возрастной категории после введения препарата повышалась температура тела до 37,3 градусов.

Вакцина для подростков называется «Спутник М».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Побочного эффекта после вакцинации не было.

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