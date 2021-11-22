РИАМО - 22 ноя. Опубликована закупка на строительство школы на 825 мест в городском округе Ступино, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта: школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. Юго-Западный.

Строительство школы осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Ступино Московской области.

Завершить строительство планируется в 2023 году.