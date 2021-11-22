РИАМО - 22 ноя. В России проходит тестирование электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. Сотрудники ГИБДД с помощью мобильного приложения уже проверили более 800 электронных СТС у московских водителей, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперимент с электронным СТС начался 20 августа. Электронная копия документа содержится в специальном мобильном приложении «Госуслуги.Авто». По задумке проекта, эксперимент должен снизить нагрузку с документооборотом на подразделения ГИБДД, а также упростить использование одной машины несколькими людьми.

«К примеру, если в семье один автомобиль, а водителей гораздо больше, им не придется каждый раз передавать друг другу документы на транспортное средство. У каждого они всегда будут под рукой в электронном виде», – рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ столичного управления ГИБДД подполковник полиции Любовь Высоцкая.

Эксперимент проходит на территории всей России. Перед его проведением автоинспекторов обучили работе с приложением «Госуслуги.Авто». Сотрудники ГИБДД проверяют электронные документы с помощью мобильных девайсов, которыми считывают QR-код. Навыки самих инспекторов пользоваться программой также регулярно проверяют.

Уже более 800 электронных СТС сотрудники ГИБДД проверили через мобильное приложение. При этом отмечается, что проведение эксперимента не снимает с водителей обязанности иметь регистрационные документы при себе в оригинальном виде. Пока каждый автолюбитель должен предъявлять его по требованию инспекторов в соответствии с пунктом 2.1.1 ПДД РФ.

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