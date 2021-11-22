РИАМО - 22 ноя. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 4-месячной девочки в коляске во время прогулки в деревне Безобразово поселения Вороновское новой Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
ЧП произошло вечером в понедельник. Женщина пришла домой после прогулки с детьми и обнаружила, что девочка умерла.
Дело возбуждено ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для установления точной причины смерти будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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