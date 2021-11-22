РИАМО - 22 ноя. Около 57% россиян расположены против слежки за своими партнерами в интернете, остальные же утверждают, что следят из-за вопросов безопасности, сообщает Газета.ru.

Среди же других 43% участников исследования, кто не настроен так категорично, 63% сказали, что стали бы следить за близкими в интернете ради безопасности. При подозрении в измене 60% респондентов готовы начать следить за жизнью партнеров в электронном пространстве.

«По данным нашего опроса, больше четверти (28%) респондентов беспокоит, что их партнер может нарушить их цифровую приватность», — отметил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Чаще всего для слежки за людьми используется специальное сталкерское ПО. Удалять его сразу не стоит, а лучше связаться с полицией и организациями, которые помогают жертвам домашнего насилия. Так можно будет выстроить стратегию защиты.