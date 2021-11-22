РИАМО - 22 ноя. Опубликована закупка на строительство ФОКа с универсальным спортивным залом в Можайском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, Можайск, ул. 1-я Железнодорожная».

Строительство ФОКа осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Можайск Московской области.

Завершить строительство планируется в 2023 году.