РИАМО - 22 ноя. В столичной подземке завершили проходку тоннелей от станции «Селегерская» до «Физтеха». Их проложили под Дмитровским шоссе и МЦД-1, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Впервые в истории московского метростроения – на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро – финишировали сразу три тоннелепроходческих комплекса «Клавдия», «Татьяна» и «Ирина». Теперь все станции нового участка салатовой линии соединены друг с другом», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы осложняли находящиеся там крупные транспортные объекты. За сохранностью и безопасностью строений, путей и дорог во время проведения работ следили круглосуточно.

«Тоннелепроходка велась под ключевыми дорожно-транспортными объектами севера Москвы. Все три ТПМК прошли под Дмитровским шоссе, а два из них – под охранной зоной первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) между платформами Марк и Лианозово», – уточнил Андрей Бочкарев.

Как рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» (холдинг выступает оператором программы развития московского метро) Юрий Кравцов, между будущими станциями метро «Лианозово» и «Физтех» работали щиты «Татьяна» и «Ирина». Они пересекли МКАД и прошли под улицей Летчика Спирина. Длина каждого из тоннелей составила более 2,3 км.

«На соседнюю станцию «Лианозово» одновременно прибыл ТПМК «Клавдия», проложивший два правых перегонных тоннеля от оборотных тупиков за действующей «Селигерской» через будущую «Яхромскую» общей протяженностью свыше 2 км под Дмитровским шоссе. Ранее этот же щит построил левые тоннели данных перегонов, завершив работу летом прошлого года», – объяснил Кравцов.

Вести строительство пришлось в глинистых почвах из полутвердого с прослоями тугопластичного и твердого суглинка. В них же находилась примесь щебня осадочных пород.

Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в церемонии завершения проходки трех перегонных туннелей столичного метро.

«Сегодня сразу три щита заканчивают проходку на всем участке. На трех станциях полностью завершена проходка тоннелей. Дальше – обустройство котлованов, строительство станций. Надеюсь, что к концу 2023 года весь это участок будет сдан: от «Селигерской» до «Физтеха», и пос. Северный получит свою станцию метрополитена», – сказал Собянин.

В 2020 году столичное метро установило мировой рекорд по самому большому количеству ТПМК, работающих на одном проекте одновременно. Тогда в рамках программы развития метрополитена Москвы были задействованы 23 машины. Этот рекорд был зафиксирован компанией Guinness World Records.

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