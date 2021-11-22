РИАМО - 22 ноя. Около 10% людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, жалуются врачам на мигрирующие боли, повышенную утомляемость и плохой сон. Коронавирус может блокировать болевые центры, сообщает Nation news.

Для перенесших коронавирусную инфекцию характерны боли различного плана. Такая нервно-психическая слабость называется астенией.

«Это проявление астении, которая характерна для перенесенной коронавирусной инфекции. Нужно восстанавливаться, реабилитироваться. Государственная программа по реабилитации перенесших коронавирусную инфекцию сейчас запускается и уже идет», – рассказал иммунолог Андрей Продеус.

Реже астении после коронавируса встречаются забывчивость, потеря памяти и снижение функциональной способности решать проблемы. Помочь справиться с такими когнитивными расстройствами можно без обращения к специалистам.

«Нужно просто нормально жить, питаться. Самое главное — заниматься легкой физической нагрузкой, которая питает ваш мозг. Потому что, если вы не будете питать мозг, ему будет тяжело справиться с этим состоянием. Как можно питать мозг? Только, если вы будете хотя бы 40 минут в день заниматься кардиогенной нагрузкой», – добавил Продеус.

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