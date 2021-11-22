РИАМО - 22 ноя. Суд арестовал до 21 января следующего года обвиняемого по уголовному делу о ДТП в новой Москве, в котором погиб 9-месячный мальчик, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

ДТП произошло на территории Николохованской деревни поселения Сосенское. Водитель автомобиля «ГАЗель» совершил наезд на маму и двух детей – 2-летнего и 9-месячного мальчиков. Последний скончался на месте.

За рулем находился 34-летний мужчина. Сообщалось, что он был пьян.