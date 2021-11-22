РИАМО - 22 ноя. Роскомнадзор на своем сайте опубликовал перечень зарубежных интернет-компаний, которых обязали открыть филиалы в РФ, сообщает Газета.ru.

В это число попали компании, которые владеют 22 ресурсами в Сети. Речь идет о таким ресурсах, как Google, Twitter, Meta (Facebook), TikTok, Zoom, и Telegram.

Летом этого года в стране был подписан закон о «приземлении» IT-гигантов. Согласно которому, с начала следующего года ресурсы с аудиторией более 500 тыс. россиян, должны будут открыть представительства в нашей стране.