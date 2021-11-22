РИАМО - 22 ноя. Автоматическая выплата пенсий по старости без необходимости заполнения каких-либо заявлений начнется для пенсионеров Подмосковья со вступлением в силу новых правил назначения выплат с 1 января 2022 года, об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«С 1 января 2022 года вступают в силу новые правила назначения и выплаты пенсии. Больше не нужно будет подавать никаких заявлений и стоять в очередях, пенсия по старости будет назначаться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, в электронном виде», - сказала Каклюгина.

Зампред отметила, что в Подмосковье проживают более 2 млн пенсионеров.

По словам Каклюгиной, помимо основной пенсии, пожилые жители региона также получают социальную доплату и прочие меры социальные поддержки. Самыми популярными мерами поддержки пенсионеров региона являются компенсация за ЖКУ, капремонт и бесплатный проезд.