РИАМО - 22 ноя. Пассажиры «Мострансавто» совершили более 620 тыс. поездок к подмосковным дачным товариществам и СНТ в течение дачного сезона в 2021 году, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

В 2021 году пассажиропоток на сезонных автобусных маршрутах компании вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

Чаще всего для регистрации проезда к дачам пассажиры использовали социальные карты Московской области и Москвы (около 450 тыс. раз). Среди способов оплаты лидируют бесконтактные банковские карты и устройства с NFC-чипом: таким образом в автобусах зафиксировано более 97 тыс. поездок.

Самыми популярными у пассажиров «Мострансавто» стали маршруты №34 «Дмитров - Липино- Канал им. Москвы» (свыше 90 тыс. поездок) и № 10 «Автостанция – Юбилейное» (более 80 тыс. поездок).

Также значительным спросом у пассажиров пользовались маршруты № 6 «Раменское (Автовокзал) – Марково», № 21 «Раменское (3-й квартал) – ст. Бронницы – Пласкинино (Сады)» и № 30 «Электрогорск-Алексеево»: на каждом было совершено более 42 тыс. оплат.

Более 40 дополнительных маршрутов вводятся в Подмосковье ежегодно на период дачного сезона, их адаптируют к потребностям жителей всего Московского региона.

Автобусы на сезонных маршрутах курсируют по пятницам, субботам и воскресеньям, расписание синхронизировано с графиком движения электропоездов. Период работы большинства маршрутов: с апреля по октябрь-ноябрь.

В 2021 году больше всего сезонных маршрутов было организовано «Мострансавто» на базе МАП № 2 г. Коломна, МАП № 4 г. Раменское и МАП № 11 г. Балашиха. Их обслуживание завершилось 17 ноября.