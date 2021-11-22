РИАМО - 22 ноя. Правоохранители задержали 26-летнюю приезжую женщину, которую подозревают в продаже своего новорожденного ребенка в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в Сети увидела объявление о продаже неродившегося ребенка за 100 тыс. рублей.

В итоге подозреваемую задержали в понедельник во время передачи денег.

Женщину доставили в следственные органы для принятия процессуального решения.