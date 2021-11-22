РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. В Наташинском парке городского округа Люберцы установили таблички, предупреждающие о запрете выхода на лед, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На прошедшей неделе в парке «Наташинские пруды» установили информационные таблички о запрете выхода на лед, а также провели работы по установке новых ручек на карусель и устранили граффити», - сказал Ружицкий.

В Центральном парке выполнили опиловку сухостойных деревьев. Продолжается установка новогодних украшений в парках горокруга.

За период с 15 по 21 ноября поступило 13 обращений жителей. Из них по системе МСЭД – 2, ЕЦУР – 11.

В парках за минувшую неделю провели 14 культурно-массовых мероприятий. На текущей неделе планируют организовать 17.