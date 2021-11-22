РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Юные самбисты из Люберец 21 ноября завоевали 7 медалей на межрегиональном турнире «Кубок вызова», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Наши спортсмены показали достойную борьбу, в их копилке семь медалей. Золотая – у Матвея Киселева (в/к 31 кг), серебряная – у Льва Евстифеева (в/к 38 кг)», - сказал Ружицкий.

Бронзу получили Валентин Балаков в весовой категории 38 кг, Матвей Ходанович – 42 кг, Никита Одинцов – 50 кг, Джамалутдин Махлаев – 38 кг и Ярослав Сырфа – 60 кг.

ХX турнир по самбо проходил в Королеве в память известного королевского тренера, мастера спорта СССР Валентина Акимова. В состязаниях участвовали более 150 спортсменов из трех регионов России.