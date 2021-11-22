РИАМО - 22 ноя. «Одноклассники» запустили программу по поддержке малого и среднего бизнеса: до 20 декабря включительно соцсеть будет удваивать бюджет на продвижение через внутренний рекламный кабинет, работающий на базе технологий myTarget. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Таким образом, ОК помогут предпринимателям увеличить количество клиентов и охват аудитории в непростое для бизнеса время, связанное с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

До конца декабря при пополнении баланса рекламного кабинета внутри социальной сети от 1 тыс. рублей ОК будет удваивать каждый платеж бонусами. Чтобы получить бонусные средства, нужно активировать специальный промокод BONUS2021 по ссылке. Например, если вы пополните баланс на продвижение на пять тысяч рублей, ОК добавит такую же сумму бонусами. Максимальная сумма бонусов на одного пользователя — 15 тыс. рублей.

В кабинете можно продвигать публикации как от личного бизнес-профиля, так и от группы в соцсети. Деньги можно потратить на рекламу своей группы, веб-сайта, товаров и услуг в «Одноклассниках». Для продвижения публикации достаточно указать параметры целевой аудитории по возрасту, географии, доходам и интересам и нажать «Продвинуть». Также в соцсети можно создавать специальные рекламные публикации с «каруселью» товаров и ссылок, а также в формате Lead Ads.