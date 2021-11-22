РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. В Люберцах 20 ноября провели выставку-пристройство кошек из приютов «Возьми меня с собой!», 2 котят забрали по домам, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Благотворительная акция проходила в торговом центре «Орбита». Всего на первом этаже представили 13 кошек. На мероприятии организовали благотворительную ярмарку, аквагрим и развлекательную программу.

Животные приюта «КотоЛюб» обработаны от паразитов, имеют необходимые прививки и здоровы.